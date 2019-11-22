Проминвестбанк хочет отсудить у "Сумского НПО" 1,8 млрд грн

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Хозяйственный суд Сумской области рассматривает дело №920/617/19 по иску Проминвестбанка к АО “Сумское машиностроительное научно-производственное объединение” и ООО “Сумское машиностроительное научно-производственное объединение” о взыскании 53,8 млн и 506 млн грн задолженности по кредитному договору №20-1339/2-1 от 20.04.2012.
При этом ООО “Сумское машиностроительное научно-производственное объединение” подало встречный иск о признании недействительным договора поручительства от 12.12.2017.
Как писал Finbalance, 07.10.2019 Хозсуд Сумской области открыл производство по делу №920/1015/19 по иску Сбербанка к АО “Сумское машиностроительное научно-производственное объединение” и Дочернему предприятию «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» о взыскании 40,15 млн долл. и 672 млн грн задолженности по кредитному договору № 02-В/11/38/ЮЛ от 11.02.2011.
При этом АО “Сумское машиностроительное научно-производственное объединение” подало встречный иск к Сбербанку о признании недействительными ряда условий кредитного договора.
ИНГ Банк пытается отсудить у “Сумского НПО” 10 млн долл.
Кроме того, ликвидатор “Всеукраинского банка развития” подал ряд исков к АО “Сумское машиностроительное научно-производственное объединение” о взыскании задолженности на сумму около 22 млн долл.
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