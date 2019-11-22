Ограбление в Дрездене: назначено вознаграждение в полмиллиона евро

Полиция Дрездена выплатит 500 тысяч евро за информацию о местонахождении старинных ювелирных украшений, украденных из сокровищницы Зеленый свод, либо о злоумышленниках, ограбивших музей. Об этом власти заявили в четверг, 28 ноября, указав, что состав спецкомиссии по расследованию этого масштабного преступления увеличен с 20 до 40 человек.

В распоряжении следователей − уже 342 сообщения граждан, включая 49 фото- и видеосвидетельств, но среди них нет ни одной прямой улики, подчеркивают представители следствия.

Они исходят из того, что в музее действовала банда профессионалов, ни один из четырех похитителей не пойман.

Большинство экспертов подчеркивают, что похищенные изделия бесценны. Так, генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман указала, что точная сумма материального ущерба не может быть установлена, поскольку продажная стоимость хранящихся в Зеленом своде украшений не определена.

Однако редакция газеты Bild подсчитала, что общая стоимость украденных изделий составляет порядка одного миллиарда евро.

Следователи полагают, что, перед тем как проникнуть в музей, преступники подожгли распределительный электрощит, находящийся неподалеку, под мостом Августа Сильного, что привело к отключению освещения во всем районе.

Затем они пробрались в здание, где хранится коллекция, разбили топором витрину и целенаправленно выкрали 12 ювелирных изделий, а также несколько драгоценных пуговиц для юбок и шпагу, инкрустированную бриллиантами.

Похищены драгоценности XVIII века из трех комплектов, изготовленных для саксонских королей Августа Сильного и Августа III.