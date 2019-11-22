Компания сына Порошенко стала совладельцем семейного банка

ООО “Центрально-Европейская кондитерская компания” (ЦЕКК), бенефициаром которой недавно официально стал сын экс-президента Петра Порошенко Алексей, стала акционером АО “Международный инвестиционный банк”. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко перерегистрировал часть своей кондитерской корпорации Roshen на старшего сына Алексея. Как следует из реестра, контроль над “ЦЕКК” перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую ROSHEN EUROPE B V, которая владеет 85% “ЦЕКК”.

Также сообщается, что одновременно бенефициарный владелец начал меняться и в тех компаниях, где ООО ЦЕКК является учредителем. В частности, ООО “Рошен де люкс”, ООО “КК Рошен”, ООО “Рошен-Волынь”, ООО “Рошен Свит” и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко-старший. В них бывшего президента также заменил его сын.

Отметим, что ЦЕКК — одна из главных компаний в структуре корпорации Roshen, ведь она является учредителем ряда других предприятий. А “Международный инвестиционный банк” зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко — 60%, а также его давние бизнес-партнеры и члены их семей Игорь Кононенко (14,94%), Олег Гладковский и Олег Зимин (по 9,908%), Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин (2,5994% и 2,5984% соответственно), Алексей Порошенко (0,006110%), Юлия Гладковская (0,000001%).

Также стало известно, что закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд “КИВИ”, главой набсовета которого на начало 2019 года был сын соратника бывшего президента Украины Игоря Кононенко Виталий, стал владельцем 23,94% акций страховой компании “Країна”.