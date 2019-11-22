Иностранец-фальшивомонетчик обманул двух аграриев на 100 тыс. долларов

Студент из Центральной Африки пообещал двум украинским аграриям за 100 тыс. долларов изготовить вдвое большую сумму с помощью новейших химических смесей и технологии производства.

Об этом сообщает прессслужба ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области.

“Гражданина одной из стран Центральной Африки, который пытался завладеть деньгами представителей отечественного аграрного бизнеса, задержала в Киеве Служба безопасности Украины. 27-летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги украинцев через использование схемы, более известной как “мошенничество с черным “долларом”. Через сеть Интернет он предлагал услугу по изготовлению поддельных денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии “производства”, – говорится в сообщении.

Указано, что для изготовления фальшивых денег клиенты должны были перечислить иностранцу собственные средства, в зависимости от суммы заказа.

“Сотрудники СБУ задокументировали факт попытки присвоения фигурантом дела 100 тысяч американских долларов украинских аграриев. Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму”, – сообщили в пресс-службе.

Указано, что правоохранители задержали иностранца согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из столичных отелей во время получения денег.