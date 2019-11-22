0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 222 0

Иностранец-фальшивомонетчик обманул двух аграриев на 100 тыс. долларов

Иностранец-фальшивомонетчик обманул двух аграриев на 100 тыс. долларов

Студент из Центральной Африки пообещал двум украинским аграриям за 100 тыс. долларов изготовить вдвое большую сумму с помощью новейших химических смесей и технологии производства.

Об этом сообщает прессслужба ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области.

“Гражданина одной из стран Центральной Африки, который пытался завладеть деньгами представителей отечественного аграрного бизнеса, задержала в Киеве Служба безопасности Украины. 27-летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги украинцев через использование схемы, более известной как “мошенничество с черным “долларом”. Через сеть Интернет он предлагал услугу по изготовлению поддельных денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии “производства”, – говорится в сообщении.

Указано, что для изготовления фальшивых денег клиенты должны были перечислить иностранцу собственные средства, в зависимости от суммы заказа.

“Сотрудники СБУ задокументировали факт попытки присвоения фигурантом дела 100 тысяч американских долларов украинских аграриев. Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму”, – сообщили в пресс-службе.

Указано, что правоохранители задержали иностранца согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из столичных отелей во время получения денег.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.