День финансов, 28 ноября: что ждать от гривны, декларирование валютных счетов за границей, плюсы и минусы электрокаров

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Четверг, 28 ноября: о тарифах, расходах и рейтингах.
Moody’s улучшило прогноз рейтинга 7 украинских банков. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service улучшило прогноз рейтингов ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен банка Аваль, Проминвестбанка, Сбербанка (все – Киев) и банка “Пивденный” (Одесса), со “стабильного” на “позитивный” вслед за прогнозом суверенного рейтинга Украины.
Посылка от 100 евро: электронные декларации для украинцев. Кабинет Министров Украины принял решение ввести возможность использования электронной формы таможенной декларации М-16, которую смогут использовать украинцы, которые получают посылки из-за рубежа дороже 100 евро.
Сроки и валютные счета за рубежом. Субъекты декларирования должны в течение 10 дней сообщить об открытии ими и членами их семьи валютных счетов за границей. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Кстати, о валюте. Будет ли дальше укрепляться гривна, и что ждать от курса в ближайшее время – рассказывает в новом видео постоянный эксперт Finance.ua Алексей Козырев. В новом видео наши коллеги с Youtube-канала также затрагивают тему электрокаров: насколько такое авто выгодно в наши дни?⬇️
Тарифы на горячую воду в столице. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление об установлении (изменении) тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для ЧАО “АК “Киевводоканал” на 2019 год. Общий тариф вырастет на 2,2% и составит 20,82 грн за м3, что на 0,444 грн больше предыдущего.
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Кстати, о тарифах и расходы на оплату ЖКХ. Около 14% украинцев тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более половины доходов семьи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС. Почти половина опрошенных (45%) сказали, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года.
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