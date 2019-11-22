Глава Xiaomi похвастался, что компания продает смартфоны с валовой маржой не выше 9%

Во время конференции гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь сделал весьма интересное заявление касательно политики ценообразования — он похвастался очень низкой наценкой, что и делает устройства компании столь привлекательными.

Глава Xiaomi даже назвал точное значение валовой маржи по итогам минувшего квартала — 9%. И это весьма забавно. Похоже, Лей Цзюнь напрочь забыл о своем не таком уже и старом обещании.

В начале прошлого года глава Xiaomi заверял всех, что компания никогда не станет превышать валовую маржу в 5% на всех своих продуктах, включая смартфоны. А если это случится, то потребители гарантировано получат компенсацию.

«Я думаю, что валовая маржа в 8%-9% — это очень низкий показатель, и поскольку наша бизнес-модель основана на онлайн-продажах, цена, которую конечный покупатель заплатит за покупку, будет очень низкой. Главное — мы ставим очень низкую наценку, а посреднический канал очень короткий, поэтому конечная цена на розничном рынке остается очень привлекательной для покупателей», — цитирует источник слова Лей Цзюня.

Таким образом, уже сейчас Xiaomi продает смартфоны с наценкой, которая вдвое больше изначально обещанной. Более того, компания прямо говорит, что будущие смартфоны с поддержкой 5G будут еще дороже. Впрочем, это не обязательно означает повышение валовой маржи, но с учетом того, что в количественном выражении продажи смартфонов у Xiaomi падают, повышение наценки представляется неизбежным.