УЗ планирует за год построить евроколею от Львова до госграницы

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Укрзализныця намерена за 2020 год построить евроколею от станции “Скнилов” на окраине Львова до государственной границы.
Об этом сообщил в Facebook глава УЗ Евгений Кравцов.
“За год мы можем построить от государственной границы до станции “Скнилов” евроколею. “Скнилов” расположен во Львове. От вокзала – расстояние 5,5 км, от Международного аэропорта “Львов” – 3 км и автостанции – 1 км. Расположение замечательное.
То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из Львова в Краков, Прагу, Вену”, – написал он.
Кроме этого, по его словам, между “Скниловом”, аэропортом и львовским железнодорожным вокзалом планируют запустить экспресс для комфорта пассажиров.
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