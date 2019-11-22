Климатизация крупных объектов недвижимости: требования повышаются

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Требования к климатическим системам для крупных объектов недвижимости со стороны девелоперов и застройщиков повышаются – сегодня они должны быть качественными, энергоэффективными, учитывать концепцию, особенности и целевое назначение каждого объекта.
В русле этой тенденции, в ноябре 2019 г. в Киеве, в отеле «Хилтон», состоялась кейс-конференция «Эффективная климатизация объектов коммерческой недвижимости». Мероприятие было организовано компанией «Ликонд», официальным дистрибьютором DAIKIN в Украине, и носило практический характер. В ходе конференции, специалисты европейской штаб-квартиры DAIKIN Europe N.V. Убер Гатез и Валентин Циклаури представили реализованные объекты в сфере коммерческой недвижимости, выполненные на базе оборудования DAIKIN в различных странах мира, в том числе на территории ЕС. Был предоставлен спектр кейсов по климатизации масштабных объектов из самых разных сегментов недвижимости: торговые и торгово-развлекательные центры, офисные и бизнес-центры, отели, супермаркеты, стадионы, промышленные предприятия и другие объекты.
В свою очередь, представители компании «Ликонд», официального дистрибьютора DAIKIN в Украине рассказали об украинском опыте внедрения комплексных климатических систем в сфере коммерческой недвижимости: перед участниками выступили Директор компании «Ликонд» Владимир Степура, Главный инженер Константин Лобановский и Директор Одесского филиала «Ликонд» Александр Борецкий.
Владимир Степура, в частности, ознакомил присутствующих с возможностями, которые открываются у клиентов при работе с официальным дистрибьютором производителя. «Официальный статус позволяет нам вырабатывать дополнительные, специальные условия, которые помогают заказчику крупных объектов недвижимости принять решение в нашу пользу. К примеру, мы готовы оказать консультационно-техническую помощь на всех этапах проектирования и на других этапах, с целью предоставления оптимального решения по климатизации объекта (сравнение конкурентных вариантов), а также выполнить подбор и перепроверить подбор оборудования. Мы можем предоставить специальные цены на оборудование – под конкретный объект, а также предложить гибкие условия оплаты. Также можем предложить расширенный срок гарантийного обслуживания, осуществить пуско-наладку оборудования DAIKIN на льготных условиях», – отметил Владимир Степура.
В конференции приняли участие около 60 представителей компаний-девелоперов, крупных застройщиков и архитектурно-проектных организаций, которые проявили большой интерес к представленным кейсам. Участников особенно заинтересовали вопросы энергоэффективности, внедрения современных технологий, профессионального монтажа климатических систем.
Справка. Корпорация DAIKIN – мировой лидер в производстве климатической техники. Компания основана в 1924 г. в Осаке (Япония). Сегодня DAIKIN присутствует на всех континентах и обладает производственными мощностями в 12 странах мира. В Европе современные заводы DAIKIN размещены в Бельгии, Чехии, Италии, Германии, а европейская штаб-квартира DAIKIN Europe N.V. с 1973 года базируется в Остенде (Бельгия). DAIKIN выпускает широкий модельный ряд климатического оборудования – от бытовых сплит систем и очистителей воздуха до интеллектуальных систем VRV.
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