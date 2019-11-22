Межбанк: ожидаются спекулятивные раскачки курса доллара

Этот четверг будет очень интересным днем по поведению курса и в то же время не будет блистать объемами торгов. Причиной особенностей этого дня будет выходной в США. Американцы отмечают День Благодарения и их банки не будут проводить платежи.

Это с одной стороны – заставит украинский межбанк работать по доллару на условиях ТОМ (расчеты в гривне – сегодня, поставка валюты – завтра), а с другой стороны – дает спекулянтам отличный шанс покачать курс в течение сессии. Дело в том, что такая форма расчетов по доллару не очень интересна большинству клиентов и они перенесут свои сделки сразу на завтра, чем значительно снизят статистику торгов. По нашим прогнозам, до $130-160 млн при совершении до 380- 430 сделок. А малообъемный рынок позволяет спекулянтам на мелких сделках активно раскачивать курс в течение сессии, чем они будут сегодня активно и пользоваться.

Учитывая, что фактически завтра – последний рабочий день месяца и он формирует баланс предприятий и банков на отчетную дату – клиенты не могут полностью “терять” день в части внешнеэкономических расчетов и своей хозяйственной деятельности и сосредоточат внимание на операциях в евро, рубле и гривне.

Работая сегодня через евро ( банки ЕС функционируют в обычном режиме), опосредованно через кросс-курс пары евро/доллар и пар евро/гривна – клиенты также будут и корректировать курс доллара на ТОМе на торгах. Поэтому мы ожидаем сегодня роста активности клиентов в евровалюте при достаточно посредственных объемах сделок непосредственно в долларе.

Интрига по курсу доллара сегодня продолжится не только из-за специфики сделок по доллару, но и из-за все более усиливающегося эффекта приближения конца месяца на фоне поступлений клиентам возмещений НДС. Это работает против гривны, так как экспортеры начинают придерживать валюту, тратя гривну, полученную от государства.

НБУ будет вряд ли выходить на межбанк, так как снижение объемов сделок в долларе не приведет к значительному излишку его предложения на торгах, что не будет интересно регулятору. Но и продавать валюту в случае спекулятивной раскачки котировок – регулятор тоже не будет, экономя резервы.

На наличном рынке – свой расклад. Здесь ждут увеличения объемов сдачи валюты перед “черной пятницей” и поэтому занижают котировки приема на фоне сохранения ценников продажи на уровне межбанка или даже выше. Эту тактику обменки будут проводить все дни сезонных распродаж.

Мы ожидаем на четверг активизацию спекулятивных раскачек курса доллара на малообъемном рынке и коридор по нему в пределах 24,00- 24,20 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,01 / 24,03

евро – 26,40 / 26,40

российский рубль – 0,3751 / 0,3756

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