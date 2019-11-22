День финансов, 27 ноября: обновленный дизайн 50 и 200 грн, выгодные карты для водителей, новый порог от Rozetka

Среда, 27 ноября. Нацбанк о проблемах с Коломойским, Finance.ua о самых выгодных картах для водителей, Rozetka о пороге бесплатного самовывоза.

20 гривен — купюра или к монетам. В Нацбанке сообщают, что в ближайшие годы не планируют заменять банкноту номиналом 20 гривен на монеты. В то же время в планах обновить дизайн банкнот номиналом 50 гривен, который был неизменным с 2004 года. А также банкноты номиналом 200 гривен, которая оставалась без изменений с 2007 года.

Укрепление гривны = убытки Нацбанка. Регулятор недополучил более 12 миллиардов гривен из-за укрепления курса национальной валюты. В НБУ отмечают, что укрепление гривны на 13% по сравнению с началом года оказало негативное влияние на общий финансовый результат.

Коломойский атакует? Также в Нацбанке заявляют об атаке со стороны бывшего владельца ПриватБанка. Как сообщается, несколько недель длится сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в медиа, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ “титушками”. В НБУ считают, что все это дело рук именно экс-владелеца ПриватБанка Игоря Коломойского, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации.

Новый порог от Rozetka. Украинский маркетплейс Rozetka повысил пороговую сумму бесплатного самовывоза до 495 гривен. Ранее плата за самовывоз товаров из своих офлайн-магазинов была 10 гривен, если сумма заказа составляла менее 300 грн.

“Полная победа”. Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” выиграла апелляцию по иску компании “Газпрома” об исполнении решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. При этом исполнительный директор группы Юрий Витренко сообщил, что суд обязал “Газпром” компенсировать “Нафтогазу” расходы на судебный процесс в размере 1,02 млн евро и 1,65 млн гривен, из которых 1 млн гривен составили юридические расходы.

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