Deutsche Bank AG продал Goldman Sachs активы на $51 млрд

Deutsche Bank AG продал американской Goldman Sachs Group Inc портфель акций номинальной стоимостью около 40 млрд фунтов ($51 млрд). Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в рамках своей программы реструктуризации немецкий банк избавляется от лишних активов.

Предметом сделки стали долговые бумаги emerging markets. Они были на балансе подразделения, операции которого банк планировал свернуть, говорят источники.

Как Deutsche Bank, так и Goldman SDeutsche Bank AG продал американской Goldman Sachs Group Inc портфель акций номинальной стоимостью около 40 млрд фунтов ($51 млрд). Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в рамках своей программы реструктуризации немецкий банк избавляется от лишних активов.

Предметом сделки стали долговые бумаги emerging markets. Они были на балансе подразделения, операции которого банк планировал свернуть, говорят источники.

Как Deutsche Bank, так и Goldman Sachs комментарии давать отказались.