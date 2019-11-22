Глава финансового комитета Рады считает медленным снижение учетной ставки

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что снижение учетной ставки является медленным, что не дает возможности наполнить кредитный рынок дешевыми кредитами.

Об этом он сказал на брифинге по итогам выездного заседания комитета в Нацбанке.

“Где взять дешевые кредиты? Этот вопрос довольно живо у нас обсуждался только что. Мы понимаем: дешевые кредиты – залог развития экономики, без этого не будет движения вперед, будет стагнация.

А высокая учетная ставка, по сути, не дает возможности наполнить дешевыми кредитами кредитный рынок государства”, – отметил Гетманцев.

По его словам, Нацбанк заверил депутатов, что в принципе рассматривает возможность снижения учетной ставки.

“Это уменьшение … Нам бы хотелось, чтобы оно было более ощутимым для рынка, но на этой базе у нас идет дискуссия, продолжаются консультации с НБУ”, – рассказал глава финансового комитета ВР.