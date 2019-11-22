Крюковский завод предложил МИУ собственные поезда вместо Hyundai

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Руководство Крюковского вагоностроительного завода призвало Министерство инфраструктуры рассмотреть вопрос закупки 10 новых скоростных электропоездов, в качестве альтернативы корейской компании Hyundai, переговоры с которой в МИУ состоялись на прошлой неделе.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на комментарий председателя правления КВСЗ Максима Крамаренко.
По словам топ-менеджера, несмотря на предыдущие обращения со стороны предприятия к министру инфраструктуры и Президенту, пока между ними не произошло серьезного общения по сотрудничеству.
“Министр инфраструктуры провел встречу с представителями компании Hyundai и обсудил с ними вопросы модернизации подвижного состава в Украине.
Логично было бы предположить, что на следующий день министр встретится с представителями другой компании – КВСЗ, чьи скоростные поезда уже более 5 лет по самым сложным с точки зрения инфраструктуры маршрутам успешно перевозят пассажиров по Украине
… К сожалению, серьезного разговора о перспективах работы с отечественным производителем в Министерстве инфраструктуры пока не вели”, – сказал руководитель КВСЗ.
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