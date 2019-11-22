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Турецкий инвестор предлагает построить на Закарпатье мусороперерабатывающий завод

Турецкий инвестор предлагает построить на Закарпатье мусороперерабатывающий завод

Турецкий инвестор предлагает построить на Закарпатье мусороперерабатывающий завод, где процесс происходит по современным технологиям и является безопасным для окружающей среды.
Об этом сообщают в Закарпатской областной администрации.

“Заместитель главы облгосадминистрации Алексей Гетманенко встретился с делегацией предприятия «EMC ENERGY» во главе с Мутлуай Муратом. Речь шла о сотрудничестве по переработке твердых бытовых отходов на территории Закарпатской области”- говорится в сообщении.

Члены делегации рассказали об условиях строительства: сортировка отходов и переработка происходит по современным технологиям и являются абсолютно безопасными для людей и окружающей среды; предприятие-инвестор строит за свой счет; полигон ТВП может использоваться и во время работы; местная община получает арендную плату за пользование землей. К тому же фирма регистрируется по месту деятельности, поэтому здесь будет платить налоги и создавать рабочие места.

Гетманенко отметил, что Закарпатье и Ужгород, в частности, крайне нуждаются во внедрении технологий по утилизации и переработке отходов, ведь нынешние полигоны уже использовали свой ресурс.

По его словам, сейчас областная власть уже имеет на рассмотрении несколько предложений от инвесторов. Если представители «EMC ENERGY» предоставят свои конкретные предложения по технологии и срокам работы, то они в кратчайшие сроки будут обработаны и приняты к сведению, добавил заместитель главы ОГА.

По материалам УКРИНФОРМ
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