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Социальная сеть Twitter инициирует зачистку "мертвых" аккаунтов

Социальная сеть Twitter инициирует зачистку "мертвых" аккаунтов

Социальная сеть Twitter решила провести масштабную зачистку “мертвых” аккаунтов. До 11 декабря пользователям, которые минимум полгода не заходили в приложение, необходимо вернуться на свою страницу, чтобы она не была удалена администрацией. Об этом сообщает издание The Verge.

Как стало известно, письмо с предупреждением об удалении социальная сеть рассылает пользователям на электронную почту. Собственно, сама зачистка направлена на предоставление пользователям более точной информации, которую они получают через соцсеть.

“Мы начали активную разъяснительную работу со многими аккаунтами, которые не заходили в Twitter в течение более чем шести месяцев, чтобы сообщить им, что их учетные записи могут быть навсегда удалены из-за длительного бездействия”, — сообщает издание.

В пресс-службе соцсети также подчеркнули, что процесс удаления “мертвых” аккаунтов займет не один день, а растянется на многие месяцы.

Ранее портал “Комментарии” писал, что представитель США Брайан Хук призвал руководителей крупнейших соцсетей в интернете — Twitter, Instagram и Facebook — заблокировать аккаунты лидеров Ирана, пока те не отменят решение о массовой блокировке интернета у населения.

По материалам Комментарии
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