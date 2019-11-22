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День финансов, 26 ноября: 💰 будут ли изымать 500 гривен с оборота, и когда ждать 5 грн в монете

День финансов, 26 ноября: &#128176; будут ли изымать 500 гривен с оборота, и когда ждать 5 грн в монете

Вторник, 26 ноября. О больших и малых: монетах, купюрах, налогах, ценах:

Когда ждать 5 гривен в монете. Национальный банк Украины анонсировал дату введения в обращение монеты номиналом 5 гривен с 20 декабря. Но не беспокойтесь, специально изымать бумажные банкноты не будут, а вместо этого просто прекратят их печать. Также не будут пополнять ими денежный оборот. Новые монеты будут действовать параллельно с бумажными гривнами старого образца до тех пор, пока купюры сами не выйдут из обращения.

При этом НБУ отметил, что полюбившиеся фальшивомонетчикам 500 гривен не будут изымать из оборота.. И объяснил, где сдать монеты мелких номиналов.

Штрафы владельцам “еврономеров”. Украинские таможни выписывают владельцам авто на «еврономерах» максимальные штрафы. Как говорится в сообщении Дорожного Адвоката, пока владельцы «еврономеров» радовались публикациям СМИ об отсрочке «драконовских» штрафов для своих авто и ожидали «доступной растаможки», таможня не переставала выписывать протоколы за превышение сроков пребывания автомобилей на еврономерах в Украине.

Как менялась средняя цена квадратного метра. В Украине пиковыми в плане средней стоимости квадратного метра оказались конец августа и начало сентября. В ожидаемый пиковый осенний период в Киеве произошел кратковременный обвал стоимости до 27 871 грн за квадратный метр новостройки. А вот во Львове и Харькове в сентябре цены новостроек начали падать до показателей мая-июня;

С уплатой налогов не так уж все просто. По результатам ежегодного исследования Paying Taxes 2020, которое проводится PwC совместно с экспертами Всемирного банка, Украина заняла 65 место и потеряла таким образом 11 пунктов. Потеря позиций обусловлена активными действиями других государств, направленными на автоматизацию процессов и сокращение времени администрирования налогов, а также увеличением фискальной нагрузки на бизнес в нашей стране.

Размер прожиточного минимума. С 1 декабря 2019 года увеличивается размер прожиточного минимума. Хотя минимальный должностной оклад (тарифная ставка) не изменится. Его размер устанавливают в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года.

По материалам Finance.UA
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