День финансов, 26 ноября: 💰 будут ли изымать 500 гривен с оборота, и когда ждать 5 грн в монете

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вторник, 26 ноября. О больших и малых: монетах, купюрах, налогах, ценах:
Когда ждать 5 гривен в монете. Национальный банк Украины анонсировал дату введения в обращение монеты номиналом 5 гривен с 20 декабря. Но не беспокойтесь, специально изымать бумажные банкноты не будут, а вместо этого просто прекратят их печать. Также не будут пополнять ими денежный оборот. Новые монеты будут действовать параллельно с бумажными гривнами старого образца до тех пор, пока купюры сами не выйдут из обращения.
При этом НБУ отметил, что полюбившиеся фальшивомонетчикам 500 гривен не будут изымать из оборота.. И объяснил, где сдать монеты мелких номиналов.
Штрафы владельцам “еврономеров”. Украинские таможни выписывают владельцам авто на «еврономерах» максимальные штрафы. Как говорится в сообщении Дорожного Адвоката, пока владельцы «еврономеров» радовались публикациям СМИ об отсрочке «драконовских» штрафов для своих авто и ожидали «доступной растаможки», таможня не переставала выписывать протоколы за превышение сроков пребывания автомобилей на еврономерах в Украине.
Как менялась средняя цена квадратного метра. В Украине пиковыми в плане средней стоимости квадратного метра оказались конец августа и начало сентября. В ожидаемый пиковый осенний период в Киеве произошел кратковременный обвал стоимости до 27 871 грн за квадратный метр новостройки. А вот во Львове и Харькове в сентябре цены новостроек начали падать до показателей мая-июня;
С уплатой налогов не так уж все просто. По результатам ежегодного исследования Paying Taxes 2020, которое проводится PwC совместно с экспертами Всемирного банка, Украина заняла 65 место и потеряла таким образом 11 пунктов. Потеря позиций обусловлена активными действиями других государств, направленными на автоматизацию процессов и сокращение времени администрирования налогов, а также увеличением фискальной нагрузки на бизнес в нашей стране.
Размер прожиточного минимума. С 1 декабря 2019 года увеличивается размер прожиточного минимума. Хотя минимальный должностной оклад (тарифная ставка) не изменится. Его размер устанавливают в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэкоэнерго изучает возможность повышения тарифа на э/э для физлиц-крупных потребителейВчера, 17:00 - 2186 53
Штрафы за «лысые» и поврежденные шиныВчера, 21:03 - 7987 15
Рынок труда в Украине пора перестроить: эксперт озвучил главную проблему9 ч. назад - 1559 9
Нефедов показал "контрабанду недели": сигареты в угле на 2,7 миллионаВчера, 17:40 - 1522 8
ДТЭК оказалась крупнейшим импортером электроэнергии в Украину7 ч. назад - 873 6
Штрафы за «лысые» и поврежденные шиныВчера, 21:03 - 7987 15
С 1 декабря изменяется размер прожиточного минимума10 ч. назад - 2998
Volkswagen показал кроссовер за 13 000 долларов16 ч. назад - 2788
День финансов, 25 ноября: продажа "Vodafone", налоги для ФЛП, "критическая ситуация" с "Укрбудом"Вчера, 18:23 - 2632
Распродажа в МАУ: авиакомпания ввела скидки до 50% на билеты из УкраиныВчера, 20:02 - 2440 4
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 930
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2051 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3312 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2761
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1395