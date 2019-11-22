Голландский банк развития купил 40% проекта солнечной электростанции в Чигирине

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Норвежская компания Scatec Solar подписала соглашение с голландским банком развития FMO о продаже ему 40% в проекте по строительству солнечной электростанции (СЭС) мощностью 55 МВт в Чигирине (Черкасская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Scatec Solar.
«Мы рады объявить о втором соинвестировании в акционерный капитал с нашим долгосрочным партнером FMO. Мы работаем с FMO в качестве партнера по долгу и акционерного капитала по ряду проектов в Украине и других странах и ожидаем дальнейшего сотрудничества в ближайшие годы», – сказал гендиректор Scatec Solar Раймонд Карлсен.
По словам директора по инвестициям FMO Линды Брукхейзен, первым подобным проектом было строительство СЭС в Каменке (Черкасская область).
«Поддержка перехода Украины к низкоуглеродной системе соответствует нашей стратегии по увеличению наших «зеленых» инвестиций и смягчению последствий изменения климата», – подчеркнула она.
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