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Смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro получили поддержку 5G

Смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro получили поддержку 5G

В рамках бренда Honor были официально анонсированы новые смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro. Это первые устройства для бренда, которые получили поддержку связи 5G. Как ожидается, на глобальном рынке они будут фигурировать под названиями Vera 30 или View 30.

Обе новинки оснащены 6,57-дюймовым LCD дисплеем с разрешением Full HD+. Одним из отличий между моделями является используемый чипсет. В случае стандартной модели Honor V30 используется процессор Kirin 990, изготовленный по нормам 7-нм техпроцесса и дополненный модемом Balong 5000. Модель Honor V30 Pro несёт на борту процессор Kirin 990 5G, который, как видно из названия, оснащён собственным встроенным 5G-модемом. Кроме того, этот чипсет изготавливается по нормам улучшенного технологического процесса 7-нм+. В зависимости от версии, устройства могут комплектоваться оперативной памятью объёмом 6 или 8 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 128 или 256 ГБ.

По материалам ITC.ua
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