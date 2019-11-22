В Украине есть шахты, которые ликвидируют 18 лет — министр энергетики

Министерство энергетики и защиты окружающей среды определяет приоритетной задачей в ближайшее время ликвидировать убыточные государственные шахты, заняться перепрофилированием горняков и создать для них другие рабочие места.

Об этом заявил министр Алексей Оржель во время презентации планов работы до конца 2019 года и на последующие несколько лет.

«На сегодня разрабатывается комплексная программа, прописано все по дням, которая отрабатывается с каждым субъектом. К сожалению, будут те шахты — и у нас они есть в графике, — которые не будут иметь перспектив, которые должны быть ликвидированы», — сказал он.

По словам Оржеля, в Украине есть шахты, которые ликвидируются 18 лет.

«Мы должны найти людям новую работу и новые возможности для жизни. Мы будем пытаться перепрофилировать людей. Уже есть определенные договоренности. Надеюсь, что уже в декабре вместе с Всемирным банком, у которого есть мировой опыт реформирования угольной отрасли, начнем реформу», — сообщил он.

Министр отметил, что 3 млн т угля, которые дает государственная угольная отрасль, не соответствуют тем затратам, которые сейчас несет госбюджет для компенсации заработных плат.

«Государственная угольная отрасль — убыточная отрасль. 32 тыс. человек работают в отрасли, с семьями порядка 200 тыс. человек, проблемы которых мы должны решить. Мы должны определить на уровне аудита и построить логику, когда эти объекты государственной собственности могут быть приватизированы, отданы в аренду под жесткие инвестиционные обязательства», — подчеркнул он.