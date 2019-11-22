В Украине есть шахты, которые ликвидируют 18 лет — министр энергетики

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство энергетики и защиты окружающей среды определяет приоритетной задачей в ближайшее время ликвидировать убыточные государственные шахты, заняться перепрофилированием горняков и создать для них другие рабочие места.
Об этом заявил министр Алексей Оржель во время презентации планов работы до конца 2019 года и на последующие несколько лет.
«На сегодня разрабатывается комплексная программа, прописано все по дням, которая отрабатывается с каждым субъектом. К сожалению, будут те шахты — и у нас они есть в графике, — которые не будут иметь перспектив, которые должны быть ликвидированы», — сказал он.
По словам Оржеля, в Украине есть шахты, которые ликвидируются 18 лет.
«Мы должны найти людям новую работу и новые возможности для жизни. Мы будем пытаться перепрофилировать людей. Уже есть определенные договоренности. Надеюсь, что уже в декабре вместе с Всемирным банком, у которого есть мировой опыт реформирования угольной отрасли, начнем реформу», — сообщил он.
Министр отметил, что 3 млн т угля, которые дает государственная угольная отрасль, не соответствуют тем затратам, которые сейчас несет госбюджет для компенсации заработных плат.
«Государственная угольная отрасль — убыточная отрасль. 32 тыс. человек работают в отрасли, с семьями порядка 200 тыс. человек, проблемы которых мы должны решить. Мы должны определить на уровне аудита и построить логику, когда эти объекты государственной собственности могут быть приватизированы, отданы в аренду под жесткие инвестиционные обязательства», — подчеркнул он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ДТЭК оказалась крупнейшим импортером электроэнергии в УкраинуВчера, 11:32 - 1265 8
Президент одобрил возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащениеВчера, 12:31 - 905 7
Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"Вчера, 15:01 - 5161 6
Распродажа в МАУ: авиакомпания ввела скидки до 50% на билеты из УкраиныПозавчера, 20:02 - 2867 4
Зеленский: Коломойский не является президентом Украины, а большинство украинцев выбрали курс на ЕСВчера, 16:45 - 740 3
Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"Вчера, 15:01 - 5161 6
Киевстар меняет условия некоторых своих услугВчера, 21:01 - 3546 1
Как менялась средняя цена квадратного метра на "первичке" с весны 2019Вчера, 12:57 - 3265
Межбанк: ожидается активная игра "на понижение"Вчера, 11:14 - 2555
Украина откажется от украинского спирта - законопроект ЗеленскогоВчера, 09:15 - 2219 3
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 975
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2142 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3423 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2817
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1426