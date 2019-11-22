Личные данные пользователей Facebook могли оказаться уязвимыми при скачивании приложений

Комплект для разработки программного обеспечения One Audience мог открыть несанкционированный доступ к персональным данным пользователей Twitter и Facebook. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNBC со ссылкой на экспертов в области компьютерной безопасности.

По данным телекомпании, уязвимыми могли оказаться адреса электронной почты и последние сообщения в Twitter тех пользователей, кто воспользовался своим аккаунтом для того, чтобы загрузить некоторые приложения для мобильной операционной системы Android, в частности Giant Square и Photofy.

“Мы считаем необходимым, чтобы пользователи имели информацию о том, что такая возможность существует, и чтобы они оценили те приложения, которыми они пользуются”, — привела телекомпания слова представителя Twitter Линдси Макколлум.

Twitter уведомит тех пользователей, которых могла коснуться обнаруженная ​​уязвимость и уже ознакомил компании Google и Apple для того, чтобы они могли принять соответствующие меры со своей стороны.

Кроме того, как сообщила телекомпания, представитель Facebook информировал о том, что “два ненадежных участника” — One Audience и Mobiburn — платили за использование таких комплектов разработки вредоносного программного обеспечения при создании некоторых приложений. “После проведенного расследования мы убрали эти приложения с нашей платформы за нарушение правил и направили уведомление One Audience и Mobiburn с требованием немедленно прекратить эту деятельность”, — привела телекомпания выдержку из заявления представителя Facebook.