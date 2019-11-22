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Личные данные пользователей Facebook могли оказаться уязвимыми при скачивании приложений

Личные данные пользователей Facebook могли оказаться уязвимыми при скачивании приложений

Комплект для разработки программного обеспечения One Audience мог открыть несанкционированный доступ к персональным данным пользователей Twitter и Facebook. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNBC со ссылкой на экспертов в области компьютерной безопасности.

По данным телекомпании, уязвимыми могли оказаться адреса электронной почты и последние сообщения в Twitter тех пользователей, кто воспользовался своим аккаунтом для того, чтобы загрузить некоторые приложения для мобильной операционной системы Android, в частности Giant Square и Photofy.

“Мы считаем необходимым, чтобы пользователи имели информацию о том, что такая возможность существует, и чтобы они оценили те приложения, которыми они пользуются”, — привела телекомпания слова представителя Twitter Линдси Макколлум.

Twitter уведомит тех пользователей, которых могла коснуться обнаруженная ​​уязвимость и уже ознакомил компании Google и Apple для того, чтобы они могли принять соответствующие меры со своей стороны.

Кроме того, как сообщила телекомпания, представитель Facebook информировал о том, что “два ненадежных участника” — One Audience и Mobiburn — платили за использование таких комплектов разработки вредоносного программного обеспечения при создании некоторых приложений. “После проведенного расследования мы убрали эти приложения с нашей платформы за нарушение правил и направили уведомление One Audience и Mobiburn с требованием немедленно прекратить эту деятельность”, — привела телекомпания выдержку из заявления представителя Facebook.

По материалам УНН
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