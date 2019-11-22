Выводы экспертиз, отчеты ФГВФЛ и НБУ полностью опровергают обвинения НАБУ, - дело VAB банка

Дело о рефинансировании VAB банка политически мотивировано, а все обвинения НАБУ полностью опровергаются выводами экспертиз, отчетами Фонда гарантирования вкладов и выводами НБУ, заявляют Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков (адвокатское объединение «Юридическая компания «Капитал»).

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Во время пресс конференции «Новые обстоятельства дела Писарука-Бахматюка» юристы опровергли основные обвинения НАБУ в резонансном деле: то, что полученное ВиЭйБи банком от НБУ рефинансирование якобы было потрачено неправомерно и то, что оценка залога, предоставленного банком, была искусственно заниженной. «Отчет Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выводы которого также подтверждаются НБУ, свидетельствует – средства, которые предоставлялись в рамках рефинансирования, использовались исключительно на цели, определенные при выдаче такого рефинансирования.

Речь идет о предоставленном НБУ рефинансировании ВиЭйБи банка на сумму 1,2 млрд гривен, то, что является основой дела НАБУ. Они были выплачены вкладчикам во время финансового кризиса 2014-2015 годов. Все средства были использованы на выплаты 80 тыс. вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн грн. Что касается обвинения в якобы неправомерной оценке залога, предоставленного банком под рефинансирование, ее соответствие подтверждают две официальные государственные экспертизы. У нас на руках есть заключения Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Правильность оценки объектов подтверждает и Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Но есть еще одна экспертиза, которую никто не видел, сделанная частной структурой по заказу НАБУ, и НАБУ почему-то именно на ее основании выдвигает обвинения», – заявляют юристы. Также они выразили удивление заявлениями НАБУ о том, что VAB банк при получении стабилизационного кредита будто бы не предоставил план финансовой стабилизации, ведь информация о предоставлении такой программы банком является открытой и содержится на сайте НБУ.