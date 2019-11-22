Еще один лоу-кост перенес рейсы из аэропорта "Киев" в "Борисполь"

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Лоу-кост Buta Airways объявил о прекращении с 22 января полетов в аэропорт “Киев” имени Игоря Сикорского (“Жуляны” ) и переводе рейсов Баку-Киев в аэропорт “Борисполь”.
Отмечается, что полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, средам и пятницам. Сейчас лоу-кост летает по этим же дням в “Жуляны”.
В пресс-службе Buta Airways отказались ответить на вопрос о причине перехода. В системе бронирования Buta Airways аэропорт в Киеве уже обновлен на “Борисполь”, однако не указан терминал, в котором будет проводиться обслуживание.
Buta Airways является лоу-кост брэндом азербайджанской авиакомпании AZAL. Она ранее летала из Баку в аэропорт “Борисполь”, однако после начала полетов под лоу-кост брэндом в “Жуляны” закрыла рейсы в “Борисполь”.
В предыдущие годы из аэропорта Жуляны в Борисполь перешли Aegean Airlines, flydubai, Pegasus Airlines.
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