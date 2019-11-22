0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 318 0

Еще один лоу-кост перенес рейсы из аэропорта "Киев" в "Борисполь"

Еще один лоу-кост перенес рейсы из аэропорта "Киев" в "Борисполь"

Лоу-кост Buta Airways объявил о прекращении с 22 января полетов в аэропорт “Киев” имени Игоря Сикорского (“Жуляны” ) и переводе рейсов Баку-Киев в аэропорт “Борисполь”.

Отмечается, что полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, средам и пятницам. Сейчас лоу-кост летает по этим же дням в “Жуляны”.

В пресс-службе Buta Airways отказались ответить на вопрос о причине перехода. В системе бронирования Buta Airways аэропорт в Киеве уже обновлен на “Борисполь”, однако не указан терминал, в котором будет проводиться обслуживание.

Buta Airways является лоу-кост брэндом азербайджанской авиакомпании AZAL. Она ранее летала из Баку в аэропорт “Борисполь”, однако после начала полетов под лоу-кост брэндом в “Жуляны” закрыла рейсы в “Борисполь”.

В предыдущие годы из аэропорта Жуляны в Борисполь перешли Aegean Airlines, flydubai, Pegasus Airlines.

По материалам Avianews.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.