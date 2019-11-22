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Минобороны оштрафовало производителя дронов после победы на тендере

Минобороны оштрафовало производителя дронов после победы на тендере

Министерство обороны Украины выписало штраф компании-производителю беспилотных аппаратов DronUA, победившей в тендере, на 145 тысяч грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из основателей компании Валерий Яковенко.

По его словам, это произошло из-за того, что он не пришел на встречу, о которой ему не сообщили.

“Я победил в тендере, который был предназначен для другого участника. Мы приняли участие в закупке, где тендерное задание было прописано с формулировками, которые допускали возможность участия только одной компании с рынка. Тем не менее, мы смогли собрать комплектацию, которая соответствовала по техническим параметрам предполагаемой закупке”, — написал Яковенко.

Он отметил, что “победил в открытых торгах, согласившись поставить оборудование на 18% меньше цены ожидаемой закупки, и это было далеко не крайнее планируемое ценовое предложение”.

“В документах с нашей стороны было предложено оборудование с уплаченным налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль, и несмотря на это, наше предложение оказалось намного более интересным”, — рассказал бизнесмен.

По материалам Дело
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