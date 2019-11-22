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Сенаторы США написали основателю Amazon: есть вопросы о защите данных Ring в Украине

Сенаторы США написали основателю Amazon: есть вопросы о защите данных Ring в Украине

5 американских сенаторов из Демократической партии написали письмо основателю Amazon Джеффу Безосу с запросом относительно работы компании Ring.

Отмечается, что компанию Ring Amazon купил в феврале 2018 года за 1 миллиард долларов.

“Стартап, который производит IoT-гаджеты для охраны дома, в январе 2019 года попал в скандал. Выяснилось, что сотрудники украинского офиса имеют “неограниченный” доступ к записям с камер американцев и просматривают их, чтобы размечать отрывки для обучения нейросети”, – говорится в сообщении.

Сенаторы США стремятся узнать о деталях ситуации и других мерах, к которым прибегает Ring для безопасного хранения данных.

Сообщается, что сенаторы ссылаются на расследование издания The Intercept и другие материалы относительно январского скандала.

Там, в частности, речь шла о полномочиях сотрудников украинского офиса, а также о возможности высокопоставленных сотрудников Ring получать доступ к видеозаписям некоторых камер в прямом режиме.

Если хакеры получат доступ к этим данным, это не только угрожает приватности и безопасности американцев, но и национальной безопасности США.

На вопросы сенаторов нужно ответить не позже 6 января 2020 года.

Их, в частности, интересует, сколько устройств компания Ring продала в США, удаляет ли Ring записи пользователя, которые хранятся на серверах компании, как часто компания проверяет системы на уязвимость, разрешен ли сторонний аудит.

Кроме того, сенаторы хотят узнать, как много инцидентов по вопросам безопасности зафиксировала компания за последние два года и детали каждого.

По материалам AIN.UA
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