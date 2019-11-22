3 дня до FinRetail 2019. О чем ещё будут говорить эксперты и участники конференции

В эту пятницу, 29го ноября состоится масштабная, практическая конференция лидеров финансовой розницы – FinRetail 2019.

два потока, 40 спикеров и более 400 участников соберутся в Киеве для обсуждения самых горячих и актуальных тем отрасли.

Вице президента и руководитель бизнеса Private Banking & Individual Banking Expobank, доктор экономических наук, МВА, профессор Бизнес Школы Международный Институт Менеджмента – Алексей Александров, расскажет о требованиях и ожиданиях клиентов – владельцев крупного частного капитала к цифровым технологиям и решениям, а также о формировании лояльности в эпоху четвертой промышленной революции.

О том, как добиться стабильности скоринга и обеспечить максимальную безопасность в работе с персональными данными узнаем от CEO компании MyCredit – Дмитрия Стензи.

Примеры существующих продуктов лояльности на банковском рынке и почему точечные решения “для галочки” – это больше про затраты, а не про прибыль рассмотрим с соучредителем компании Solanteq Павлом Малышевым.

Как стать любимым брендом для клиента и существует ли панацея от хейтерства расскажет коммерческий директор moneyveo – Максим Параска.

Есть ли шансы у классического банка пройти в fintech? Как находить и завоевывать новые ниши конкурировать с крупными банками и финтех компаниями поделиться Председатель Правления КОНКОРД банк – Юрий Задоя.

Об искусстве интеграции в экосистему клиента, а также о том зачем создавать дополнительную ценность вашего предложения расскажет коммерческий директор TSi (CRM&BPM)- Виктория Омельченко.

Руководитель отдела маркетинга PSP Platon Гела Слюсарчук выступит в потоке МФО с темой: «Money Journey: конверсия, эффективность и расчет тарифа». Основные тезисы, о которых будет говорить спикер:

Конверсия верификации имеет огромное влияние на финансовый результат.

Тариф сам по себе не значит ничего.

Затраты на погашение всегда надо считать на уровне “омниканальности”.

К тому же, компания предлагает принять участие в конкурсе и выиграть крутые свитшоты и пауэрбанки-блокноты от PSP Platon! Компания PSP Platon является ежегодным спонсором FinRetail и занимает лидирующую позицию в обслуживании микрофинансового сектора Украины.

Кроме насыщенной информационной программы участников ожидает:

Авторский мастер-класс на тему «Как избежать эмоционального выгорания на работе» от бизнес- тренер, гештальт – терапевта, актера и преподаватель театр-студии импровизации “Чёрный Квадрат” – *Александра Олешко;**

Доступ к презентациям всех экспертов конференции;

Интерактивная демо-зона – 15 стендов;

Розыгрыш подарков;

Полный фотоотчет с места событий;

Атмосферный нетворкинг и непринужденная обстановка для налаживания деловых связей;

Вкуснейший кофе non-stop;

Изысканная кухня, напитки.

Больше о программе и условиях участия на сайте: http://bit.do/fir5F

Место проведения: Киев, пр. Степана Бандеры, 23, Pochayna Event Hall

Организатор конференции компания BankOnline.

Мероприятие проходит при поддержке ассоциаций: банков НАБУ, финансовых компаний ВАФК, платежных систем UAPS, страховых компаний УФC и ИТ-компаний – IT Ukraine Association; а также медиа-партнеров: Minfin.com.ua, Finance.ua, UaNews, PaySpaceMagazin, ФУЭТЕ, Work.ua, Forinsurer