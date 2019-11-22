3 дня до FinRetail 2019. О чем ещё будут говорить эксперты и участники конференции

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В эту пятницу, 29го ноября состоится масштабная, практическая конференция лидеров финансовой розницы – FinRetail 2019.
два потока, 40 спикеров и более 400 участников соберутся в Киеве для обсуждения самых горячих и актуальных тем отрасли.
Вице президента и руководитель бизнеса Private Banking & Individual Banking Expobank, доктор экономических наук, МВА, профессор Бизнес Школы Международный Институт Менеджмента – Алексей Александров, расскажет о требованиях и ожиданиях клиентов – владельцев крупного частного капитала к цифровым технологиям и решениям, а также о формировании лояльности в эпоху четвертой промышленной революции.
О том, как добиться стабильности скоринга и обеспечить максимальную безопасность в работе с персональными данными узнаем от CEO компании MyCredit – Дмитрия Стензи.
Примеры существующих продуктов лояльности на банковском рынке и почему точечные решения “для галочки” – это больше про затраты, а не про прибыль рассмотрим с соучредителем компании Solanteq Павлом Малышевым.
Как стать любимым брендом для клиента и существует ли панацея от хейтерства расскажет коммерческий директор moneyveo – Максим Параска.
Есть ли шансы у классического банка пройти в fintech? Как находить и завоевывать новые ниши конкурировать с крупными банками и финтех компаниями поделиться Председатель Правления КОНКОРД банк – Юрий Задоя.
Об искусстве интеграции в экосистему клиента, а также о том зачем создавать дополнительную ценность вашего предложения расскажет коммерческий директор TSi (CRM&BPM)- Виктория Омельченко.
Руководитель отдела маркетинга PSP Platon Гела Слюсарчук выступит в потоке МФО с темой: «Money Journey: конверсия, эффективность и расчет тарифа». Основные тезисы, о которых будет говорить спикер:
К тому же, компания предлагает принять участие в конкурсе и выиграть крутые свитшоты и пауэрбанки-блокноты от PSP Platon! Компания PSP Platon является ежегодным спонсором FinRetail и занимает лидирующую позицию в обслуживании микрофинансового сектора Украины.
Кроме насыщенной информационной программы участников ожидает:
Больше о программе и условиях участия на сайте: http://bit.do/fir5F
Место проведения: Киев, пр. Степана Бандеры, 23, Pochayna Event Hall
Организатор конференции компания BankOnline.
Мероприятие проходит при поддержке ассоциаций: банков НАБУ, финансовых компаний ВАФК, платежных систем UAPS, страховых компаний УФC и ИТ-компаний – IT Ukraine Association; а также медиа-партнеров: Minfin.com.ua, Finance.ua, UaNews, PaySpaceMagazin, ФУЭТЕ, Work.ua, Forinsurer
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