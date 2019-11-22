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В минувшем квартале лишь Samsung и Xiaomi смогли нарастить продажи смартфонов в Европе

В минувшем квартале лишь Samsung и Xiaomi смогли нарастить продажи смартфонов в Европе

Исследовательская компания Canalys опубликовала новый отчёт о состоянии рынка смартфонов в Европе по итогам третьего квартала 2019 года. В этом периоде было продано 52,5 млн смартфонов, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как свидетельствуют данные отчёта, лидером европейского рынка смартфонов по-прежнему является компания Samsung. На её долю приходится 35,7% всего рынка. За минувший год компания смогла нарастить продажи на 26% (или на 3,9 млн устройств). На втором месте расположилась компания Huawei с результатом 22,2% доли рынка. В данном случае зафиксирован небольшой спад продаж – на 0,1 млн единиц. Замыкает тройку лидеров Apple с результатом 18,6% доли рынка. В данном случае сокращение объёмов сбыта составляет 0,4 млн устройств или 4%.

На четвёртом месте расположилась компания Xiaomi с показателем около 10,5% доли европейского рынка смартфонов. При этом среди лидеров рынка именно этот китайский бренд демонстрирует наиболее существенный прирост продаж – 73% (2,3 млн смартфонов в количественном исчислении). Останавливаться на достигнутом в Xiaomi не собираются. Как заявляет руководитель Лю Вейбинг, теперь компания стремится завоевать позиции Samsung и Apple, чтобы получить большую долю на европейском рынке.

На пятом месте оказалась компания HMD Global, продающая смартфоны под брендом Nokia. Она смогла реализовать лишь 0,9 млн устройств, что соответствует доле рынка 1,8%. В данном случае зафиксирован спад продаж на 21%. Все прочие производители суммарно продали 5,9 млн смартфонов и совместно контролируют 11,2% доли рынка. Их совокупные продажи за минувший год сократились на 24%.

По материалам ITC.ua
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