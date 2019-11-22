В Нацкомиссии связи прокомментировали продажу Vodafone Украина

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Продажа второго по величине украинского мобильного оператора “Vodafone Украина” азербайджанской компании Bakcell не окажет существенного влияния на его работу.
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Об этом в комментарии “Интерфакс-Украина” заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский.
“Считаю, смена собственника не должна ощутимо повлиять на деятельность ЗАО “ВФ Украина”, – сказал он.
Кроме этого, Животовский подтвердил, что компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и все ее тарифные планы и услуги продолжат действовать.
“Если говорить о взаимодействии компании с регулятором, то мы надеемся на продолжение конструктивного диалога по всем направлениям, в том числе и относительно выполнения указа президента относительно максимального покрытия территории Украины широкополосным доступом к интернету”, – отметил глава НКРСИ.
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