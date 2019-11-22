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Нефедов показал "контрабанду недели": сигареты в угле на 2,7 миллиона

Нефедов показал "контрабанду недели": сигареты в угле на 2,7 миллиона

Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил о задержании фуры, которая перевозила контрабандные сигареты на 2,7 миллиона гривен.

Об этом он написал в FACEBOOK.

“Контрабанда недели сегодня не “импортная”, а “экспортная”. На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали фуру, которая перевозила древесный уголь. Это классический рисковый товар, поэтому сделали осмотр”, – отметил он.
По материалам Finance.UA
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