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По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,467 млн и 37,792 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 33), максимальный курс продажи доллара 26,62 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,12-24,13 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 80 активных заявки по доллару на сумму 73,259 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,3000 – 7 777
24,1500 – 10 000
24,1200 – 10 000
24,1200 – 15 000
24,1200 – 20 000
24,1200 – 21 000
24,1000 – 5 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,1000 – 10 000
24,1100 – 30 000
24,1200 – 40 000
24,1200 – 8 000
24,1200 – 20 000
24,1200 – 25 000
24,1200 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,1650 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,0841 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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