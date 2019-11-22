По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,467 млн и 37,792 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 33), максимальный курс продажи доллара 26,62 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,12-24,13 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 80 активных заявки по доллару на сумму 73,259 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,3000 – 7 777

24,1500 – 10 000

24,1200 – 10 000

24,1200 – 15 000

24,1200 – 20 000

24,1200 – 21 000

24,1000 – 5 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,1000 – 10 000

24,1100 – 30 000

24,1200 – 40 000

24,1200 – 8 000

24,1200 – 20 000

24,1200 – 25 000

24,1200 – 5 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,1650 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,0841 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.