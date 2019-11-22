Коболев назвал сроки окончательной сертификации оператора ГТС

Окончательная сертификация оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины ожидается во второй половине декабря.

Об этом в FACEBOOK сообщил глава правления “Нафтогаза Украины” Андрей Коболев.

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В частности, Коболев отметил, что в пятницу НКРЭКУ одобрила предварительное решение о сертификации ООО “Оператор ГТС Украины”.

“Это означает, что очередной важный шаг на пути к отделению оператора ГТС успешно сделан. Окончательное решение ожидаем во второй половине декабря. Нас ожидает еще много работы, связанной с передачей ГТС под контроль Минфина и трансфером активов между “Укртрансгазом” и новым оператором ГТС”, – подчеркнул он.

Глава “Нафтогаза” добавил, что в ближайшее время пакет документов направят в Секретариат Энергосообщества, также ожидается согласование от европейского регулятора.