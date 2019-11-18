День финансов, 22 ноября: тарифы на воду для столицы, тест к ДР monobank, надбавки для пенсионеров

Пятница, 22 ноября. В день рождения monobank в столице одобрили новые тарифы на воду, а пенсионерам – “грандиозную” надбавку:

Тарифы на воду для столицы. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для ЧАО АК “Киевводоканал”. Тариф на водоснабжение для киевлян повысили на 85 копеек за 1 кубометр (без НДС).

Тест ко ДР monobank. Сегодня проекту monobank исполнилось 2 года. Поздравляем котэ, отличная дата с не менее выдающимися достижениями. За эти 730 дней к monobank присоединилось больше 1,5 млн клиентов, которые совершили 355 млн покупок и получили за это – 577 млн кешбэка. Многие из вас также наверняка пользуются услугами monobank. Но так ли хорошо вы его знаете? Чтобы выяснить это, пройдите небольшой тест от Finance.ua 👇👇👇

Новая онлайн-система жалоб на таможне. В тестовом режиме начала действовать онлайн-система жалоб относительно работы новой государственной таможенной службы. Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефедов. В каждом регионе выделены люди, на которых будут перенаправляться жалобы.

Факторы роста банковской прибыли. Новый рекорд банковского сектора Украины: за 10 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили 52 млрд грн чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – 14,8 млрд грн.

Кстати, о прибыли — ПриватБанк заявляет о еще одном рекорде. Чистая прибыль банка за январь-октябрь 2019 года составила 28 млрд грн, что вдвое превышает финансовый результат деятельности финучреждения в 2018 году.

Надбавки для пенсионеров. С 1 декабря минимальная пенсия в Украине повысится, хотя это может и слишком “громкое слово” для 74 гривен. Среди категорий, которые получат надбавку, почетные доноры (210,20 грн), ликвидаторы аварии на ЧАЭС, жертвы нацистских преследований, стипендиаты по Указу Президента Украины.

Стандарты фото для биометрических документов. В Украине вводятся новые стандарты на фото для биометрических документов. Новые правила фотографирования касаются биометрических документов как украинцев (ID-карта и загранпаспорт), так и иностранцев и лиц без гражданства.