Alphabet X разрабатывает роботов, способных обучаться в реальном мире (видео)

Исследовательское подразделение Alphabet X, ранее известное как Google X, раскрыло подробности о своём очередном проекте Everyday Robot. Его целью является разработка «обучающегося робота общего назначения».

Идея состоит в том, что роботы могут использовать камеры и сложные алгоритмы машинного обучения, чтобы видеть и учиться на окружающем их мире без необходимости кодирования для каждого отдельного движения.

Команда тестирует роботов, которые могут помочь в рабочих средах. Прямо сейчас эти ранние прототипы роботов сосредоточены на изучении процесса сортировки мусора.

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Задача схватить что-либо является очень простой для большинства людей. Но научить этому робота очень сложно, и роботы Everyday Robot практикуются этой задаче как в физическом, так и в виртуальном мире.

В лаборатории есть своеобразный «детский манеж», где почти 30 роботов проводит свои дневные часы, сортируя мусор в лотки для компоста, захоронения и переработки. Эти операции производятся под наблюдением людей. Ночью роботы занимаются виртуальными упражнениями – захватом предметов в симулируемых зданиях. Эти смоделированные данные затем объединяются с данными обучения в реальном мире, это происходит каждую неделю или две при очередном обновлении системы.