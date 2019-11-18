Гончарук в Лондоне заявил, что государство не отдаст ПриватБанк

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинские власти не допустят возврата национализированного ПриватБанка прежним владельцам.
Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в лондонском Королевском институте по международным делам, Chatham House.
“У нас есть очень четкое понимание – у меня, у Президента, у правительства, – что дело ПриватБанка показательно об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам”, – сказал руководитель украинского правительства.
По его словам, в отношении ПриватБанка, и в частности в ответ на возможные судебные решения в ряде исков по делу, у правительства “есть стратегии, и мы готовы к любому развитию событий».
“Правительство Украины, команда Президента будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось”, – отметил Гончарук.
Он также заявил, что олигархи не имеют влияния на правительство и Президента Украины. В то же время, Гончарук признал, что у олигархов громкий голос, который звучит в средствах массовой информации в Украине и за рубежом, но это, по словам Премьер-министра, “только показывает то, что они хотят казаться влиятельными, а на самом деле их влияние уменьшается”.
Среди способов сокращения негативного влияния частных интересов в украинской экономике Гончарук назвал сохранение независимости Национального банка Украины, борьбу с монополиями, особенно в инфраструктуре, а также приватизацию государственных предприятий и установление верховенства закона с помощью новой реформированной системы судопроизводства.
Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине нелегально работают несколько миллионов украинцев - Гоструда14 ч. назад - 1326 12
Налоговикам обещают повысить зарплаты10 ч. назад - 2928 6
Эксперты назвали ключевые особенности 6G связиВчера, 22:03 - 1462 6
Бахматюка объявили в национальный розыск7 ч. назад - 979 3
Платный автобан: участки, которые потенциально привлекательны для инвесторов7 ч. назад - 881 2
Какие пенсионеры получат надбавку в декабре9 ч. назад - 17330
Налоговикам обещают повысить зарплаты10 ч. назад - 2928 6
Эксперты назвали ключевые особенности 6G связиВчера, 22:03 - 1462 6
Фейковые представители Tesla обманули украинцев на 12 миллионов9 ч. назад - 1329
В Украине нелегально работают несколько миллионов украинцев - Гоструда14 ч. назад - 1326 12
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)10 ч. назад - 220
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)Вчера, 12:10 - 1037 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 2252 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2190
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1063