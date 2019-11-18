Гончарук в Лондоне заявил, что государство не отдаст ПриватБанк

Украинские власти не допустят возврата национализированного ПриватБанка прежним владельцам.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в лондонском Королевском институте по международным делам, Chatham House.

“У нас есть очень четкое понимание – у меня, у Президента, у правительства, – что дело ПриватБанка показательно об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам”, – сказал руководитель украинского правительства.

По его словам, в отношении ПриватБанка, и в частности в ответ на возможные судебные решения в ряде исков по делу, у правительства “есть стратегии, и мы готовы к любому развитию событий».

“Правительство Украины, команда Президента будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось”, – отметил Гончарук.

Он также заявил, что олигархи не имеют влияния на правительство и Президента Украины. В то же время, Гончарук признал, что у олигархов громкий голос, который звучит в средствах массовой информации в Украине и за рубежом, но это, по словам Премьер-министра, “только показывает то, что они хотят казаться влиятельными, а на самом деле их влияние уменьшается”.

Среди способов сокращения негативного влияния частных интересов в украинской экономике Гончарук назвал сохранение независимости Национального банка Украины, борьбу с монополиями, особенно в инфраструктуре, а также приватизацию государственных предприятий и установление верховенства закона с помощью новой реформированной системы судопроизводства.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.