Фейковые представители Tesla обманули украинцев на 12 миллионов

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Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной деятельности двух лиц, которые якобы действовали от фейкового представительства компании Tesla Motors Inc, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Следствие установило, что указанные лица с 2017 по 2019 год создали в Украине ряд компаний – псевдопредставительств Tesla Motors Inc и разместили рекламу о продаже ценных бумаг корпорации Tesla, а также авто этой марки.
В действительности отношения к корпорации они не имели, а все полученные средства от потенциальных инвесторов указанные лица присваивали. За два года подозреваемые якобы обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн гривен.
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