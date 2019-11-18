0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 595 0

Фейковые представители Tesla обманули украинцев на 12 миллионов

Фейковые представители Tesla обманули украинцев на 12 миллионов

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной деятельности двух лиц, которые якобы действовали от фейкового представительства компании Tesla Motors Inc, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что указанные лица с 2017 по 2019 год создали в Украине ряд компаний – псевдопредставительств Tesla Motors Inc и разместили рекламу о продаже ценных бумаг корпорации Tesla, а также авто этой марки.

В действительности отношения к корпорации они не имели, а все полученные средства от потенциальных инвесторов указанные лица присваивали. За два года подозреваемые якобы обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн гривен.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.