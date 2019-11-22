Минздрав нарабатывает закон об обязательном страховании ответственности врача

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в Министерстве здравоохранения нарабатывают законопроект об обязательном страховании ответственности врача.

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Житомире.

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Ожидается, что введение такого страхования будет способствовать общению врача с пациентом без обвинений.

“На стадии законопроекта: обязательное страхование ответственности. Это тот инструмент, который защищает врача от необоснованных обвинений… предоставляет пациентам возможность быть защищенным, если вдруг возникает ситуация. Это та вещь, которая больше будет способствовать нормальному общению без обвинений”, – проинформировала глава Минздрава.