Трамп попросил Тима Кука помочь развернуть сети 5G в США

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Недавно президент США Дональд Трамп (Donald Trump) побывал на официальном открытии мощностей по сборке Mac Pro в Техасе (впрочем, сам президент назвал это открытием нового завода). Среди прочего он написал в Твиттере, что во время встречи попросил исполнительного директора Apple Тима Кука (Tim Cook) помочь с развёртыванием сетей 5G в США. Он объяснил свою просьбу тем, что у Apple есть всё — деньги, технологии, видение и господин Кук.
К сожалению для президента США, Apple почти не имеет отношения к фактической разработке или внедрению инфраструктуры 5G — дело в том, что купертинская компания не является даже оператором сотовой связи. Развёртыванием, развитием и управлением сотовыми сетями в США в основном занимаются четыре компании: Verizon, AT&T, T-Mobile и Sprint. Эти четыре оператора устанавливают вышки и стремятся обеспечить достаточное покрытие на соответствующих скоростях. Всё это требует колоссальных вложений.
Внедрение 5G почти полностью зависит от операторов. Даже если бы Apple, несколько запоздавшая с выпуском смартфонов с поддержкой сетей нового поколения, выпустила ещё в этом году iPhone 5G, это не увеличило бы покрытие 5G в США, хотя косвенно, возможно, и простимулировало операторов нарастить инвестиции и ускорить развёртывание.
Более того, в настоящее время Apple очень далека от развития сетей и даже не производит собственных модемов — вместо этого она покупает модемы у Intel (а вскоре и у Qualcomm, благодаря соглашению в $4,5 миллиарда). Впрочем, в этом отношении наметился некий прогресс после приобретения модемного бизнеса Intel, но вряд ли плоды поглощения публика увидит в 2020 году.
Кстати, Тим Кук исключил возможность выхода Apple на рынок мобильной связи ещё в 2016 году, отметив: «Наши знания не распространяются на сетевые технологии… В целом Apple любит делать такие вещи, которые можно развернуть в мировом масштабе. У нас нет навыков в области сетей. Мы будем делать кое-что вроде продвижения стандарта карт e-SIM, но в целом меня устраивает то, как операторы развивают свои сети». Впрочем, кто знает, может, в будущем Apple и заинтересуется этой сферой, но вряд ли речь идёт о ближайшей перспективе.
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