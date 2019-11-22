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SEAT начинает выпуск электрических двухколесников (фото, видео)

SEAT начинает выпуск электрических двухколесников (фото, видео)

Электроскутер SEAT e-Scooter и самокат e-Kickscooter – первые модели нового подразделения “урбанистической мобильности” испанской марки.

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Компания SEAT объявила на Всемирном конгрессе Smart City Expo в Барселоне о создании нового стратегического бизнес-подразделения под названием SEAT Urban Mobility.

SEAT e-Scooter представляет собой электрический эквивалент 125-кубового мотороллера. Он оснащен электромотором мощностью 11 кВт (14,7 л.с.) и предлагает 240 Нм крутящего момента. От 0 до 50 км/ч скутер разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Запас хода в 115 километров на одном заряде обеспечивает батарейный блок, размещенный под сиденьем. Аккумулятор скутера – съемный для обеспечения быстрого восстановления мобильности. Конструкция позволила разместить в скутере багажный отсек, который содержит два мотошлема. Скутер имеет возможность подключения к смартфону пользователя.

e-Kickscooter – уже второй электрический самокат от SEAT. Было продано более 10 тысяч электрических самокатов и новинка нацелена улучшить этот результат как минимум вдвое. Новый e-Kickscooter оснащен батареей на 551 Ватт, которая обеспечивает ему запас хода на полном заряде до 65 км. Самокат оснащен независимыми тормозами для передних и задних колес, как и скутер, сотрудничает со смартфоном владельца.

По материалам Телеканал новин 24
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