Германия оштрафовала своих трех крупнейших автопроизводителей на 100 млн евро

В четверг, 21 ноября, власти Германии заявили, что штрафуют трех крупнейших автопроизводителей страны – BMW, Volkswagen и Daimler – в общей сложности 100 миллионов евро за создание картеля для покупки стали.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщается, с 2004 по 2013 год производители автомобилей регулярно встречались с производителями стали и другими компаниями в цепочке поставок для обсуждения надбавок при покупке стали.

“Незаконные цены, возникшие в результате сговора автопроизводителей-монополистов оплачивали, по крайней мере, до 2016 года”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что автопроизводители приняли штрафы.

В пресс-службе BMW заявили, что заплатят штраф в размере 28 миллионов евро. По словам пресс-секретаря, “Даймлер” должен будет заплатить 23,5 миллиона евро.

Volkswagen, крупнейший немецкий автопроизводитель, отказался комментировать сумму, которую он заплатит, но приветствовал пресечение деятельности картеля и создание юридической ясности.