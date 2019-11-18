В российском правительстве уточнили сроки запуска "Северного потока-2"

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Российский газопровод “Северный поток – 2” сможет начать работать в середине 2020 года.
Об этом сказал журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, сообщают российские СМИ.
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При этом Козак не уточнил, в каком месяце это может произойти. Отвечая на вопрос, когда заработает газопровод “Северный поток-2”, он сказал: “В середине следующего года”.
Напомним, 20 ноября министр энергетики Российской Федерации Александр Новак допустил начало поставок газа по трубопроводу “Северный поток – 2” до конца 2019 года.
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