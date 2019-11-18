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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (25,475 млн и 23,932 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 33), максимальный курс продажи доллара 24,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,22-24,23 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 71 активная заявка по доллару на сумму 49,407 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,5000 – 7 777
24,2300 – 10 000
24,2300 – 10 000
24,2200 – 111 111
24,2200 – 20 000
24,2200 – 7 777
24,2200 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,2200 – 37 000
24,2200 – 15 000
24,2200 – 20 000
24,2200 – 20 000
24,2200 – 20 000
24,2300 – 33 333
24,2300 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,2491 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,1964 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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