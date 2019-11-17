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Транзит газа через Украину должен быть продлен после 2019, - Маас

Транзит газа через Украину должен быть продлен после 2019, - Маас

Транзит газа по территории Украины должен продолжиться после 2019 года.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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По его словам, Германия поддерживает продолжение переговоров по заключению контракта о газовом транзите.

“Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года”, – заявил Маас.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин давал отдельные обещания немецкому канцлеру Ангеле Меркель.

“Мы сейчас находимся в периоде реализации этих обещаний для того, чтобы этот газовый транзит был организован. Есть еще много проблем, которые нужно решать, но я оптимистичен в том, что мы сможем выполнить то, что мы обещали. Здесь есть поддержка, в том числе европейская поддержка. Поэтому я оптимист насчет того, что в будущем будет альтернативный транзит газа через Украину”, – сказал Маас.

Он добавил, что не знает, какие вопросы будет поднимать немецкая сторона на саммите “нормандской четверки”.

“Для нас это очень важная тема. Госпожа федеральный канцлер очень четко сказала президенту Путину, что реализация альтернативного газового транзита по Украине и на будущее для нее является очень важной темой”, – подчеркнул Маас.

По материалам РБК-Украина
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