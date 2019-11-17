Motorola назвала сроки выхода обновленной раскладушки в Европе

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Представляя на прошлой неделе новую версию Razr со сгибающимся экраном, Motorola называла цену и сроки начала продаж только для рынка США, тогда как о Европе, где также есть немало поклонников легендарной раскладушки, не сказали ни слова. И вот сейчас производитель устранил этот пробел.
Рекомендованная стоимость Razr 2019 для европейской розницы – €1600. Она закономерно выше американской цены в $1500, но ниже суммы $1680, фигурировавшей в утечках накануне.
Продавать новый Razr 2019 компания Motorola будет лишь на некоторых избранных рынках.
В Великобритании смартфон Razr 2019 станет эксклюзивным предложением оператора EE. Цена пока официально объявлена не была (ожидается на уровне £1,400), но известно, что предзаказы откроют в декабре, а фактические продажи стартуют в январе.
В Италии оформить предварительный заказ на Razr 2019 можно будет уже 4 декабря (намного раньше, чем в США (26 декабря)), но поставки, опять-таки, начнутся только в январе.
Судя по слухам, в число избранных стран, которые в числе первых получат Razr 2019, также войдут Германия, Швеция и Нидерланды. В Швеции старт продаж запланирован на 24 января.
Будет ли новый Razr 2019 продаваться в Украине, пока неизвестно. Вскоре в Украине должны начаться официальные продажи первого сгибаемого смартфона Samsung Galaxy Fold, который отличается от Razr 2019 форм-фактором, более передовыми характеристиками и более высокой ценой. С учетом того, что недавно Motorola вернулась на рынок Украины, не исключено, что в итоге Razr 2019 доедет и до нас.
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