Межбанк: вторник пройдет очень напряженно

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Вторник пройдет очень напряженно на валютном рынке в части как курсового тренда, так и статистики операций. Мы прогнозируем на сегодня объемы торгов не менее $230-280 млн при совершении до 630 сделок и значительное противостояние интересов местных крупнейших игроков и нерезидентов.
Основное противоречие – начнется ли дальнейшее подорожание валюты (выгодно как нерезидентам, участвующим в сегодняшнем аукционе Минфина Украины по размещению гривневых ОВГЗ, так и экспортерам), или спекулятивный разогрев вчерашней сессии быстро выдохнется за счет увеличения активности клиентов по продаже валюты под бюджетные платежи.
Предлагаемые облигации на сегодняшнем аукционе – не самые ходовые для иностранных покупателей, а их объем (по номиналу 2,8 млрд гривен – не самый большой из истории таких размещений. С учетом того, что Минфин Украины настроен еще и сбивать доходность по их размещению – иностранцы постараются отыграть часть процентных снижений за счет разогрева курса сегодня и завтра при продаже валюты под эти покупки бумаг. Не против роста котировок и экспортеры – это сэкономит им часть валютной выручки при ее продаже под финансирование своих хоззатрат и расчетов с бюджетом. Так что они и спекулянты будут играть “на повышение”.
Но эти игры могут натолкнуться на стену “непонимания” и низкого спроса со стороны импортеров, которым перед предстоящей скоро “черной пятницей” уж очень не хочется влетать на ровном месте за счет подорожания валюты.
Не особо ведется на разогрев рынка и наличный рынок, где доллар по прежнему спокойно продают все последние несколько дней в пределах 24,30-24,40 гривен. Спрос на валюту низкий и большинство обменок работает “с оборота” с достаточно низким спредом в 15-20 копеек. Им сейчас рост котировок абсолютно ни к чему, так как это покупателей не добавит, а только отпугнет. Поэтому обменники остаются союзниками и сторонниками стабильной гривны, нежели ее “расшатывателями”.
Ликвидность в банковской системе снизилась, что тоже сыграет в пользу нацвалюты. Причем снизилась существенно – на утро 19 ноября корсчета банков упали сразу на 7,7 млрд гривен — до 56,9 млрд.
При избытке предложения доллара на торгах Нацбанк снова начнет его выкупать в ЗВР, что не даст курсу существенно упасть, а вот если котировки поползут вверх – НБУ не станет вмешиваться и тратить драгоценную валюту на тушение спекулятивных “пожаров”.
Мы ожидаем на вторник коридор по доллару в пределах 24,15-24,30 гривен при очень большой активности спекулянтов, раскачке курса в течение дня крупнейшими продавцами валюты и попытками придавить доллар крупными покупателями за счет периодической жесткой торговли за каждую копейку при совершении сделок. День будет очень напряженным и интересным как за счет действий игроков на межбанке, так и поведения НБУ.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,16 / 24,20
евро – 26,75 / 26,78
российский рубль – 0,3784 / 0,3792
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