Компания Коломойского оспаривает снятие ареста с акций "Сбербанка"

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Компания ООО “Санаторий “Энергетик”, связанная с Игорем Коломойским и его партнерами, подала апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева, который удовлетворил иск Сбербанка РФ о снятии ареста с акций его украинской “дочки”.
Об этом свидетельствуют данные судебного реестра.
Отмечается, что 12 ноября Северный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе ООО “Санаторий “Энергетик”.
В сентябре Апелляционный суд Киева по требованию ряда компаний (в т.ч. ООО “Санаторий “Энергетик”), связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, наложил арест на акции и недвижимое и движимое имущество украинских дочек” российских госбанков – Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка.
Решение было принято на основании решения Арбитражного суда Гааги, который удовлетворил иск “приватовцев” о взыскании с России около 160 млн долларов за захваченные активы во время аннексии Крыма.
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