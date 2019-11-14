Компания Коломойского оспаривает снятие ареста с акций "Сбербанка"

Компания ООО “Санаторий “Энергетик”, связанная с Игорем Коломойским и его партнерами, подала апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева, который удовлетворил иск Сбербанка РФ о снятии ареста с акций его украинской “дочки”.

Об этом свидетельствуют данные судебного реестра.

Отмечается, что 12 ноября Северный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе ООО “Санаторий “Энергетик”.

В сентябре Апелляционный суд Киева по требованию ряда компаний (в т.ч. ООО “Санаторий “Энергетик”), связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, наложил арест на акции и недвижимое и движимое имущество украинских дочек” российских госбанков – Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка.

Решение было принято на основании решения Арбитражного суда Гааги, который удовлетворил иск “приватовцев” о взыскании с России около 160 млн долларов за захваченные активы во время аннексии Крыма.

Справка Finance.ua

10 октября Хозсуд Киева удовлетворил иск Сбербанка России и обязал “Райффайзен Банк Аваль” как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской “дочки” Сбербанка.