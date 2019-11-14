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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (33,721 млн и 30,598 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 31), максимальный курс продажи доллара 24,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,24-24,25 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 71 активных заявок по доллару на сумму 64,319 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,5000 – 7 777
24,2500 – 10 000
24,2500 – 10 000
24,2300 – 35 000
24,2300 – 35 000
24,2200 – 22 222
24,2100 – 33 333
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,2300 – 25 000
24,2300 – 1 250
24,2300 – 10 000
24,2300 – 10 000
24,2400 – 30 000
24,2400 – 40 000
24,2400 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,2601 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,2027 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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