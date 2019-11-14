Lamborghini протестирует материалы для своих авто в космосе

Итальянский автопроизводитель Lamborghini протестирует новое углеродное волокно для своих автомобилей на Международной космической станции в условиях открытого космоса.

Как сообщает Building-tech.org, пять образцов, изготовленных из различных углеродных волокон, будут исследованы американской авиакомпанией Zero-G на борту Международной космической станции. Среди них — перспективное 3D-печатное композитное волокно, которое, как сообщается, сочетает исключительную гибкость с механической прочностью, соизмеримую с алюминием высокого качества. Впервые этот композит использовался на электромобиле Sesto Elemento.

Образцы выпустят на орбиту Земли, по которой они будут двигаться со скоростью около 18 тысяч миль в час.

В течение полугода ученые проведут серию экспериментов с этими материалами, подвергая их экстремальным условиям открытого космоса: температурным колебаниям от –40 до +200 °С, абсолютному вакууму, а также воздействию мощной космической радиации и коррозии атомарным кислородом.

После испытаний композиты будут возвращены на Землю, где специалисты Lamborghini сравнят их с контрольными образцами, не покидавшими планету.

Главная цель этих испытаний — проверить правильность замены критически важных алюминиевых деталей на более прочные версии CF. Композиты были запущены на ракете Northrop Grumman Antares.