В украинских банках не подтверждают информацию о "тотальном дефиците налички"

В украинских банках отрицают информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что якобы в отделениях банков наблюдается дефицит наличной гривни, а также об ограничениях при обмене доллара на гривню.

Пресс-служба Ощадбанка сообщила: “Потребности отделений Ощадбанка в наличной гривне полностью удовлетворено. Банкоматы обеспечены наличными”.

Что касается информации из соцсетей, что в крупных отделениях некоторых банков в связи с дефицитом гривны в регионах обменивают не более 100 долларов, то в Ощадбанке заверили: “Никаких ограничений при обмене (как при покупке, так и при продаже валют) в отделениях нашего банка нет”.

По данным Ощадбанка, сейчас весь банковский рынок в целом в наличной гривне дефицита не испытывает.

О том, что дефицита наличной гривны нет, заверили и в ПриватБанке. “В кассах банка дефицита наличной гривны нет”, — сказали там. Однако заметили: “Разумеется, крупные суммы нужно заказывать заранее”.

С обменом иностранной валюты в ПриватБанке, по заверениям пресс-службы этого банковского учреждения, проблем также нет. “Можно обменять и на карту в нашем терминале самообслуживания, и получить в банкомате”, — говорят в ПриватБанке.

При необходимости касса перерасчета ПриватБанка принимает заявки.