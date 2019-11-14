Concord bank разыгрывает «коммунальные каникулы» на 6 месяцев всех, кто рассчитывается карточками Mastercard

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Concord bank объявил о старте новой акции, где все клиенты банка, которые с 1 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 года совершат более 10 оплат в течение месяца карточками Mastercard от Concord bank, получат шанс на полгода вычеркнуть из памяти платежи по коммунальным услугам.
Во время действия новой акции Concord bank дает возможность получать компенсацию оплаты коммунальных услуг в течение 6 месяцев. То есть банк устроит победителям розыгрыша приятный «коммунальный отпуск». Сумма компенсации фиксированная: по 5000 грн* ежемесячно на каждого клиента-счастливца.
Для участия в розыгрыше нужно лишь рассчитаться своей картой Mastercard от Concord bank товары и услуги в любом магазине. Акция длится три месяца — в период с 1 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 года. В розыгрыше участвуют только карты Mastercard от Concord bank, за которыми зафиксировано более 10 транзакций (то есть осуществленных оплат) за один календарный месяц. Розыгрыш будет проводиться трижды: 5 декабря, 8 января и 5 февраля 2020 года. С помощью генератора случайных значений будет выбрано по 3 победителя в каждом розыгрыше. То есть всего 9 счастливцев, которые получат компенсацию.
После проведения каждого розыгрыша Банк свяжется с победителем посредством смс или телефонного звонка, где сообщит про условия и дату получения приза (не позднее 4-х дней после проведения розыгрыша).
Если в вашем кошельке еще нет карты Mastercard от Concord bank, можете получить ее в любом отделении Банка или заказать на сайте. Вы также будете участвовать в розыгрыше, если успеете совершить не менее 10 транзакций в течение календарного месяца. Зачисляются оплаты любого товара и услуг, которые осуществлялись через терминал магазина или любого другого заведения.
О деталях акции и другие предложения узнавайте на сайте Concord bank или у сотрудников банка.
Есть вопросы? (050)/(068)/(0562) 734 50 05 — звоните, пишите в WhatsApp, Viber или Telegram.
Участвуйте и выигрывайте!
Подключитесь к Вселенной вместе с Concord bank!
*Согласно Налоговому кодексу Украины, с дохода клиента отсчитывается НДФЛ в размере 18% от дохода и военный сбор в размере 1.5% от дохода.
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