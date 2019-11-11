По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (27,124 млн и 31,677 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 26), максимальный курс продажи доллара 24,48 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,50-24,51 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 64 активных заявок по доллару на сумму 58, 801 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,3500 – 10 000

24,3500 – 10 000

24,3500 – 10 000

24,3400 – 23 000

24,3400 – 23 000

24,3300 – 25 000

24,3300 – 80 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,2800 – 30 000

24,2800 – 33 333

24,2800 – 111 000

24,2800 – 5 000

24,2800 – 2 300

24,2900 – 35 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,3041 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,2471 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.