На жительницу Буковины после похищения мобильного номера оформили кредитов на 20 тыс. грн

Жительницу Черновицкой области Светлану Бляхарскую ежедневно атакуют коллекторы кредитных союзов. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников, которые обманом узнали персональные данные и таким образом оформили кредиты на ее имя.

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По ее словам, все началось в конце октября со звонка девушки, которая представилась работницей мобильного оператора. Со слов пострадавшей, «работница» сообщила, что оператор получил заявку на блокировку номера. Чтобы номер не заблокировали, женщину попросили назвать три номера телефонов, на которые она чаще всего звонила. После этого номер ее заблокировали, а в учетную запись в системе «Приват 24» от «Приватбанка» зайти было невозможно.

«Очень скоро мне пришла смс от кредитного союза о необходимости внесения оплаты в размере четырех тысяч гривен. Дальше были еще четыре сообщения от кредитных союзов о ссудах», – рассказала женщина и отметила, что в целом на ее имя набрали кредитов почти на 20 тыс. грн.

Следователи не увидели правонарушения в отношении женщины, зато расследуют производства о возможном правонарушении, совершенном в отношении кредитных союзов.

В «Приватбанке» рекомендовали лучше защищать свой номер. Если же мошенники все-таки выкрали номер, то в банке посоветовали наизусть знать номер горячей линии банка и сразу туда звонить.